Gobierno comprometió mayor coordinación en materia de seguridad en La Araucanía

El Gobierno comprometió una mayor coordinación en materia de seguridad con las políticas y los gremios productivos de la Región de La Araucanía, con la finalidad de evitar ataques incendiarios y con miras al inicio de la temporada de cosechas.

Se trata de una coordinación con los gremios forestales y agricultores de la mano con personal de Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, con quienes se programaron reuniones por parte del Gobierno para trabajar en un plan de seguridad agroalimentaria.

Esto en medio del aumento de la violencia en la Macrozona Sur, principalmente en la provincia de Malleco.

"Es ir generando cambios para mejorar, en ese sentido obviamente se van tomando decisiones para ir mejorando, de acuerdo también a que van cambiando los hechos. Nosotros efectivamente teníamos lugares donde se estaban llevando a cabo muchos hechos y eso bajó ostensiblemente, y obviamente eso genera que en otros lugares puedan existir. Ahora, la estrategia con los gremios es también muy importante", declaró el delegado presidencial regional José Montalva.

"Nosotros estamos trabajando en una mesa, hay que hacer unas coordinaciones, hay que generar también por parte de los gremios de tomar ciertas medidas", añadió.

Por su parte, el representante de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), Andreas Köbrich, indicó que esta mesa "se inició hace semanas, meses atrás, prácticamente nunca se interrumpió, sino que seguimos inmediatamente terminada una temporada, empezamos a preparar la siguiente y estamos full en esa etapa con reuniones más bien informativas y preparándonos para la temporada de cosecha de granos".

En tanto, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, señaló que "ya es necesario comenzar a buscar normalizar la actividad productiva de la región, que está muy deprimida, muy deteriorada por este conflicto que ha ocurrido ya tanto tiempo".

"Hoy día no se puede construir, no se pueden reparar caminos, no se puede trabajar en el bosque, no se puede trabajar en el turismo. Creemos que hay que ir buscando las medidas y lo que plantea el delegado regional va en esa línea", agregó.