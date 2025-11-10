Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Gobierno se querelló por dos ataques incendiarios en La Araucanía

Redacción Cooperativa

Las acciones judiciales son por asociación ilícita terrorista.

Gobierno se querelló por dos ataques incendiarios en La Araucanía
El Gobierno concretó este lunes la presentación de dos querellas por asociación ilícita terrorista contra quienes resulten responsables de dos ataques incendiarios que destruyeron maquinaria y viviendas destruidas en los últimos días.

Los atentados tuvieron lugar en los sectores de Cullinco Bajo, comuna de Carahue, y El Natre, comuna de Vilcún.

En ambos casos, desconocidos dejaron lienzos firmados por el movimiento Weichán Auka Mapu, en los que se pide la libertad de varios comuneros mapuche. Estos elementos son investigados por equipos especializados de Carabineros.

Las acciones judiciales fueron presentadas por el Ejecutivo a pocas horas de que visite la zona el ministro de seguridad Luis Cordero.

En portada