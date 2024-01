Inminente liberación de uno de los asesinos del matrimonio Luchsinger

La Comisión de Libertad Condicional de La Araucanía decidió otorgar tal beneficio al machi Celestino Córdova, después de que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera el recurso de amparo de su defensa y anulara la resolución anterior de esa instancia penal.

Según el fallo publicado este miércoles por el Juzgado de Garantía de Temuco, "la Comisión acordó de forma unánime lo siguiente: Conceder la libertad condicional al condenado Celestino Cerafín Córdova Tránsito, actualmente recluido en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún".

"Comuníquese lo resuelto a la Unidad Penal citada a fin de dar cumplimiento a lo ordenado, como también comuníquese esta resolución a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, y al tribunal encargado del cumplimiento de la condena, sirviendo la presente resolución como suficiente oficio remisor", agrega el escrito citado por La Tercera.

El tribunal también instruye a comunicar lo zanjado al director de Gendarmería en La Araucanía para que adopte las medidas correspondientes.

Córdova cumple una pena de 18 años de presidio como coautor del delito consumado de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron hace 11 años en su domicilio.

ABANDONARÍA LA CÁRCEL ESTE JUEVES

De esta forma, la aplicación del beneficio es inminente, a menos que la Justicia resuelva antes de la medianoche la apelación y orden de no innovar ingresada por el Gobierno en la víspera.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, admitió que "si es que no se acogieran o no fueran tramitados previo a ese horario, hasta ahora, la decisión del Comité de Libertad Condicional es dejarlo en libertad a partir de las 00:00 horas del jueves".

A la vez, reconoció que "no tenemos la certeza" de que los recursos sean admitidos antes de ese plazo: "El Poder Judicial es autónomo y nosotros no fijamos los tiempos en que ellos resuelven las apelaciones u órdenes de no innovar, y por lo tanto, eso tendrá que determinarlo la Corte de Apelaciones".

De todos modos, afirmó que "nosotros actuamos en forma oportuna para apelar; una vez que se conoce la decisión de una Corte de Apelaciones, el Gobierno inmediatamente procede a la apelación".

El diputado por La Araucanía Miguel Becker (RN) -que horas antes fue desmentido por el propio Monsalve, tras decir que el machi ya había dejado la cárcel- lamentó que Córdova pueda salir en libertad justamente cuando se conmemora un nuevo aniversario del crimen, ocurrido el 4 de enero de 2013.

Poco antes de que se cumplieran 10 años del asesinato, la misma Corte de Temuco ordenó tramitar la libertad condicional para José Tralcal, otro de los condenados por este caso, fallo que semanas después fue anulado por la Corte Suprema.