La Araucanía: Al menos tres camiones quemados en atentados en Ercilla y Nueva Imperial

Dos ataques incendiarios ocurrieron esta mañana en la Región de La Araucanía, en las comunas de Ercilla y Nueva Imperial, donde desconocidos quemaron al menos tres camiones en total.

El primero, se registró en la comuna de Ercilla, donde un grupo de sujetos incendiarion dos camiones y dejaron a otros cuatro con disparos en sus parabrisas. El hecho afectó a trabajadores y conductores que pernoctaban en las afueras de la Hostería Lejano Oeste en Pailahueque, plena Ruta 5 Sur.

Los desconocidos golpearon a los conductores y dejaron un lienzo firmado por la Resistencia Mapuche Malleco, con el mensaje: "Esto es sin llorar". Además, de amenazas contra el alcaide de la cárcel de Angol y el director regional de Gendarmería.

El segundo atentado, se registró en la ruta que une Carahue y Nueva Imperial, donde un grupo quemó un camión forestal.

Ambos operativos se encuentran en desarrollo.

Molestia de parlamentarios de oposición de la región

La situación generó la molestia de los parlamentarios de oposición que representan a la región en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por su parte, el parlamentario Miguel Mellado (RN) llamó al Gobierno y al ministro de Seguridad Luis Cordero a querellarse contra Víctor Queipul –lonko de Temucuicui- "y todos los que resulten responsables de ahí de Temuco y Chillán donde está la RMM. Ellos son los culpables de los atentados, pero también son los grandes culpables de la inestabilidad que hay en la provincia de Malleco que cada día sufre atentados terroristas".

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) aseveró que "espero que la Fiscalía avance porque no se puede aceptar las amenazas, los disparos y la quema descontrolada de la Resistencia Mapuche Malleco y que haya en consecuencia porque el Estado no puede retroceder frente a los grupos terroristas. No nos vamos a cansar de seguir luchando contra el terrorismo".

"El Gobierno nos dijo que el Ministerio de Seguridad era indispensable y que el cambio iba a ser trascendental, pues no se nota ese cambio y tampoco se nota la Agencia Nacional de Inteligencia porque no cuenta con los recursos que debieron habérsele entregado de manera extraordinaria, en particular para la región de Araucanía. Aquí falta decisión política", señaló el diputado independiente Stephan Schubert.