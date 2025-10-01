Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.8°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Masiva profanación de tumbas afectó al Cementerio de Curacautín

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alrededor de 50 tumbas del Cementerio Municipal de Curacautín fueron profanadas y vandalizadas, informó la alcaldía.

Según se detalló, los hechos ocurrieron el fin de semana y quedaron al descubierto el lunes, forzando un cierre temporal del camposanto "con el fin de catastrar daños", que incluyeron destrucción de cruces y de faroles, entre otros, pero no apertura de féretros.

El hecho fue denunciado ante Carabineros y el municipio anunció la implementación de "cámaras de seguridad y servicio de nochero en el recinto, con el objetivo de evitar posibles incidentes en el futuro".

Síguenos en Google News
Las + leídas