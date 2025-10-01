Masiva profanación de tumbas afectó al Cementerio de Curacautín

Alrededor de 50 tumbas del Cementerio Municipal de Curacautín fueron profanadas y vandalizadas, informó la alcaldía.

Según se detalló, los hechos ocurrieron el fin de semana y quedaron al descubierto el lunes, forzando un cierre temporal del camposanto "con el fin de catastrar daños", que incluyeron destrucción de cruces y de faroles, entre otros, pero no apertura de féretros.

El hecho fue denunciado ante Carabineros y el municipio anunció la implementación de "cámaras de seguridad y servicio de nochero en el recinto, con el objetivo de evitar posibles incidentes en el futuro".