Molestia empresarial en La Araucanía tras inasistencia de Boric a Enela 2024

Empresarios de la región de La Araucanía expresaron su molestia por la ausencia de autoridades de Gobierno durante la realización del Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía 2024 (Enela).

El evento tiene como fin reunir a empresarios de la región para conversar sobre los desafíos en materia de desarrollo; sin embargo, ni el Presidente de la República, Gabriel Boric - a quien habían invitado e incluso se encontraba de gira por la zona -, asistió a la cita.

"Lo hemos considerado lamentable, creo que acá estamos quienes queremos aportar y seguir construyendo a la región, en lugares donde cada uno cree que puede seguir aportando", dijo Diego Paulsen, presidente de Corp Araucanía.

"Yo creo que no hay ningún empresario que no se levante temprano y quiera hacer producir la región todos los días, y es lo mismo que le pedimos al Presidente y a sus ministros, que tengan una cuota de razonamiento y sensatez cuando queramos llamar a los diálogos", agregó.

Lo anterior, luego que Boric haya llamado a los empresarios a "poner lo suyo (para el desarrollo de La Araucanía)" durante una entrevista concedida a la radio Mirador de Temuco.

Por su parte, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), argumentó que, si bien el Presidente "tiene su agenda (...), siempre es bueno que los Mandatarios vengan".

"Él habrá priorizado las actividades que tiene y yo no tengo por qué pronunciarme respecto a eso (...). El ideal es que hubiera estado, sin lugar a dudas, pero ya lo dije: tiene su agenda, y por ende no tengo por qué emitir un juicio de valor respecto a si está o no está aquí", matizó.