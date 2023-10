Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: Planta de piscicultura fue quemada

Un nuevo ataque incendiario se registró la madrugada de este sábado en la comuna de Cunco, en la precordillera de la Región de La Araucanía.

Un grupo de al menos cinco sujetos armados ingresó a las dependencias de una planta de piscicultura ubicada en el sector de Curacalco, donde procedieron a amenazar a los trabajadores para posteriormente quemar el lugar.

En el trabajo pericial se encontró un lienzo firmado por un órgano de resistencia territorial de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Por el momento no se han registrado lesionados por el ataque. Desde la fiscalía informaron que están llevando a cabo una investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones y personal del Ejército.

REACCIÓN DEL MUNDO POLÍTICO

Distintos parlamentarios reaccionaron al hecho, entre ellos, los diputados Mauricio Ojeda (Republicanos) y Andrés Jouannet (Amarillos).

"¿Dónde está la inteligencia de este país? ¿dónde están los militares que deben resguardar la Región de La Araucanía? ¿dónde están sus buenos resultados, ministra (Carolina) Tohá, de los que siempre se jacta en el Congreso Nacional?, esto está completamente desatado, y la responsabilidad es del Presidente Gabriel Boric hoy día", expresó el diputado Ojeda.

"No sacan nada con quejarse respecto a que recibió un país violento y con altos índices de delincuencia. Asuma, como le corresponde", agregó.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet sostuvo que "de lo poco ya que nos va quedando de La Araucanía son las pisciculturas, donde ahí se crían los pequeños alevines para que después se lleven a las pisciculturas al sur y, finalmente, sean una de las exportaciones más importantes del país".

"Pero también atacan eso, son puestos de trabajo. Lo cierto es que el terrorismo en La Araucanía no para. Señalar que el Gobierno no tiene respuesta, que claramente abandonó la Araucanía, que no le importa, no tiene sensibilidad. Yo se lo señalo permanentemente al Presidente: Presidente aquí está su pueblo, hay gente que quedó sin trabajo, son recursos para el país pero también para nuestra región, que es la más pobre de Chile", añadió.

"Presidente, ¿cuándo va a actuar? ¿cuándo va a accionar?, ¿hasta cuándo, Presidente?. Usted es el Presidente, no un administrador, no un dirigente estudiantil. Usted es el Presidente, actúe como tal", cerró el parlamentario.

A este atentado se suman también la quema de camiones durante la semana en la Provincia de Malleco y a una casa, además de bodegas y maquinaria destruidas completamente en el sector rural de la comuna de Vilcún.

En todos estos hechos, no se registraron personas detenidas. Carabineros y la PDI, con apoyo militar, se encuentran realizando operativos en la zona, en el marco del estado de excepción constitucional que rige en la Región de la Araucanía.