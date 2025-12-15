PDI desbarató casinos clandestinos en la ciudad de Lautaro

La Policía de Investigaciones detuvo a cuatro ciudadanos chinos, dos de ellos con situación migratoria irregular, que habían instalado casinos clandestinos en la ciudad de Lautaro.

En el operativo trabajaron la Brigada de Investigación Criminal Lautaro junto con personal de Seguridad Pública Municipal, y el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco, que concurrieron a dos de estos locales ubicados en calle Bernardo O'Higgins y verificaron que existían 205 máquinas tipo casino de juegos que no contaban con patente comercial de funcionamiento para este tipo de comercio.

Asimismo, se encontró a dos ciudadanos de nacionalidad china con ingreso irregular al país atendiendo estos lugares, por lo que fueron detenidos en flagrancia por los delitos anteriormente mencionados y denunciados a la autoridad administrativa por su situación migratoria.

En este procedimiento policial, junto con la detención de estas cuatro personas de nacionalidad china, se incautaron las 205 máquinas de juego, avaluadas en 125 millones de pesos, además de 10 millones de pesos en dinero en efectivo.