Concejales de Ancud piden la remoción del alcalde por notable abandono de deberes

Cinco de seis concejales de la comuna de Ancud presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) el requerimiento de remoción del alcalde Carlos Gómez por "notable abandono de deberes", por el no pago de cotizaciones previsionales, no pago de remuneraciones al personal de educación y obstrucción a la labor fiscalizadora del Concejo Municipal, entre otros.

La presentación quedó a la espera de ser admisible en el TER.

Raúl Oliva, abogado que representa a los ediles, dijo que se ha solicitado de manera insistente información sobre la situación económica del área de educación, pero esta no ha sido entregada, "en muchos casos porque no está".

"Lo que Contraloría determina en el caso de la Corporación de Ancud es que no hay un plan de cuentas, no hay contabilidad, no hay información sobre cuánto se debe respecto de las cotizaciones impagas, etcétera. Entonces, es un verdadero caos", señaló el jurista.

Respecto a la acción de los concejales, el alcalde dijo que se encuentra tranquilo y acusó que se está tratando de politizar el problema de educación.

En la actualidad, la deuda en educación en la comuna de Ancud bordea los 808 millones de pesos y el Colegio de Profesores de Chile se querelló en contra de Gómez, en calidad de presidente de la Corporación Municipal, ante la deuda en remuneraciones y cotizaciones previsionales.