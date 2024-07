Contraloría ordenó destitución de tres funcionarios del GORE Los Lagos

La Contraloría Regional de Los Lagos decretó la destitución de tres funcionarios del Gobierno Regional, acusados de estar involucrados en transferencias irregulares de montos millonarios a instituciones privadas.

Según informó radio Sago de Puerto Montt, los desvinculados son Mauricio Saavedra, exjefe de la División de Presupuesto e Inversión del GORE; Alejandro Macías, exjefe del Departamento Jurídico del mismo organismo; y Viviana Godoy, administradora del Gobierno Regional.

En el documento oficial se les responsabiliza por la transferencia de 736.255.000 pesos a la Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo, que estarían destinados a la iniciativa "Recuperación fortalecimiento del sector silvoagropecuario indígena de la Provincia de Osorno" a través de un convenio con el GORE.

El cargo contra Saavedra apunta a no haber esperado la total tramitación de la Contraloría para aprobar las transferencias. A Macías se le imputó no haber asesorado adecuadamente al gobernador regional, Patricio Vallespín, al Consejo Regional y la administración en este caso. Y a Godoy se la apuntó por no haber gestionado adecuadamente la coordinación entre los jefes de divisiones.

El gobernador Vallespín, mencionó a SoyPuertoMontt que, si bien dos de los funcionarios ya habían dejado sus funciones por decisión suya, la Contraloría recomendó la destitución de otro funcionario público en este caso, como medida disciplinaria.

La Contraloría impuso un plazo de 10 días hábiles para que se ejecute su resolución sancionatoria.