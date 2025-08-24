Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hallaron cuerpo de hombre arrastrado por río durante un "rito de sanación"

La víctima, de 49 años, se lanzó al agua el martes para salvar a una adolescente que había caído al caudal.

Hallaron cuerpo de hombre arrastrado por río durante un
Una machi encabezaba la ceremonia cuando una joven cayó al agua, desatando una tragedia que cobró dos vidas.

La Fiscalía de Los Ríos confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre de 49 años que había desaparecido en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, tras lanzarse para salvar a una adolescente arrastrada por la corriente.

El hecho ocurrió el pasado martes 19 de agosto durante un "rito de sanación" encabezado por una machi en el sector Maihue, después de que una joven de 15 años cayera al caudal.

En ese momento, dos adultos se lanzaron al agua para auxiliarla, pero ambos fueron arrastrados. Una mujer de 48 años consiguió salir por sus propios medios, mientras que el hombre no logró escapar de la fuerza del río.

Durante esa jornada se dio con el cuerpo sin vida de la menor afectada, mientras que el hombre permaneció desaparecido hasta este domingo.

"Esta tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre de 49 años en el río Pilmaiquén, quien estaba siendo buscado desde el martes de esta semana, luego de ser arrastrado por la corriente durante una ceremonia de sanación con una machi en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno", confirmó el Ministerio Público de la región.

El hallazgo pone fin a un operativo de búsqueda desplegado desde el martes, en el que participaron equipos de emergencia, voluntarios y familiares de la víctima.

