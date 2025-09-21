Más de cinco años de cárcel para sujeto que tenía 2 kilos de droga en su casa en Chiloé

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) detuvieron a un sujeto que mantenía más de dos kilos de droga en el entretecho de su vivienda en la comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé.

El hecho fue descubierto luego que el personal policial recibiera una denuncia de daños a un teléfono celular. Una vez en el lugar, la pareja del imputado dio información de la existencia de la sustancia ilícita guardada en el entretecho.

El capitán José Alvear, subcomisario de la subcomisaria de Achao, detalló que "esta información fue entregada de forma inmediata a la SIP, la que con un trabajo metódico, investigativo y en conjunto, trabajo y coordinación con el Ministerio Público, pudieron establecer y efectivamente acreditar de que esta persona mantenía en su poder una cantidad de 2 kilos 400 gramos de marihuana elaborada".

El detenido, de nacionalidad chilena y con antecedentes previos, llegó a la isla a vivir y fue detenido por la infracción a la Ley 20.000. En coordinación con la Fiscalía, fue puesto a disposición del tribunal, donde fue sometido a un juicio abreviado, asignándole una condena de más de cinco años de cárcel.