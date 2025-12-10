Profesor de taekwondo fue condenado por abusar de un alumno en La Unión

Un profesor de taekwondo de 42 años fue condenado a 15 años de cárcel por violación y abuso sexual reiterado en contra de un alumno, hecho ocurrido en la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos.

La fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahin, demostró que el acusado se ganó la confianza de la familia de la víctima, que tenía entre 13 y 14 años al momento de los hechos, y aprovechó su situación de vulnerabilidad para trasladarlo a su domicilio.

Además de la pena de 15 años, el acusado también fue sentenciado a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad.