Mural conmemora los 22 años de la desaparición de Ricardo Harex

Con un mural en la avenida España de Punta Arenas se conmemoró este jueves el aniversario 22 de la desaparición de Ricardo Harex, joven magallánico cuya pista se perdió el 19 de octubre de 2001, cuando tenía 17 años.

La obra fue pintada por artistas de la Casa Morada, tras efectuar gestiones con la Agrupación Ricardo Harex. Y los padres del muchacho, Margot y Sergio, escribieron un emotivo mensaje dirigido a su único hijo: "Perdón por no haberte abrazado más fuerte, pensamos que te volveríamos a ver. Tus papás que te aman".

La idea de estas palabras es conmover a la comunidad que tenga información de lo que ocurrió en 2001 con el adolescente y sus visibilidad en una vía de tránsito principal tiene ese objetivo, así lo manifestó a El Magallánico Verónica Almonacid, integrante de la agrupación, quien además hizo un llamado a romper el silencio y poder dar respuestas a la familia y a la comunidad.

Margot González agradeció el trabajo realizado, la relevancia que espera tenga en la comunidad y el mantener el recuerdo vivo de su hijo Ricardo, de quien se despidió por última vez cuando éste salió a reunirse con un grupo de amigos en un quincho de Playa Norte. Después de esa noche, todo se vuelve oscuro y lleno de especulaciones: nunca volvió a saberse de él.

En entrevista con El Pingüino, la mujer expresó que "es algo insólito: han pasado 22 años y que no se sepa nada. Se han especulado tantas cosas y que al final no se sepa nada, es algo realmente angustiante".

También apuntó que la investigación "estuvo mal desde el principio, con varios jueces. Después nos cerraron la causa hasta que se la otorgaron a la ministra en visita Marta Pinto y ahí recién comenzó a trabajar minuciosamente en todo lo que había".

Sin embargo, con la partida de la ministra Pinto, el caso pasó a manos de Marcos Kusanovic, quien según González "mantiene la misma línea" que Pinto, aunque lamenta que "no hay quién hable, quién diga algo y mientras no pase eso yo creo que no se puede avanzar mucho".