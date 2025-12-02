Hallaron cuerpos de adulto y niño de 12 años que cayeron al embalse Coihueco

Tras tres días de búsqueda, este marte se confirmó el hallazgo de los cuerpos de un hombre de 40 años y un niño de 12, quienes permanecían desaparecidos desde el domingo en las aguas del embalse Coihueco, en la Región de Ñuble.

Las víctimas sufrieron un accidente mientras se desplazaban en una moto de agua, precipitándose al fondo de este cauce artificial.

"Mientras navegaban en una moto de agua, por circunstancias que se investigan, perdieron el control y cayeron a las aguas del embalse Coihueco", informó el subprefecto Nelson Contreras, jefe subrogante de la región policial Ñuble de la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde el momento de la desaparición, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Chillán para iniciar la investigación respectiva.

En un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones, "se logró dar con la ubicación del adulto y del menor en el agua del embalse, a 13 metros de profundidad. Con ello, se va a continuar el proceso investigativo", detalló el subprefecto.

Este hallazgo fue posible gracias a la intervención de tecnología avanzada, específicamente un robot submarino que otorgó imágenes nítidas del lugar en que se encontraban las víctimas.