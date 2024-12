Presidio efectivo para hombre que atropelló a dos personas ebrio: ambas murieron

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a un hombre a la pena de cuatro años de presidio efectivo, más la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el pago de una multa de 12 UTM (807.528 pesos al valor de diciembre), en calidad de autor del delito consumado de conducción de un vehículo en estado de ebriedad con resultado de muerte de dos peatones.

En fallo unánime el tribunal condenó a Víctor Hugo Jara también a la pena de cumplimiento efectivo de tres años y un día y el pago de una multa de 15 UTM (1.009.410 pesos), como autor del delito de incumplimiento del deber de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad del accidente ocurrido en abril del año pasado.

En el juicio se dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 04:45 horas del 2 de abril de 2023, "Jara condujo en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes el vehículo motorizado por la carretera El Cobre de la comuna de Machalí, a gran velocidad". Y se añade que "a la altura del kilómetro 4,5 atropelló a dos peatones, Alejandra Valeska Pinto Saavedra, de 35 años, y a Bastián Andrés Monjes Henríquez, de 26 años, quienes cruzaron por un paso no habilitado, quedando tendidos en el lugar, pese a lo cual, el imputado, aun habiéndose dado cuenta de tal atropello, no detuvo su marcha, dándose a la fuga del lugar, no asistiendo a las víctimas ni avisando a servicio de asistencia médica, ni a carabineros".

"Tras la huida, las víctimas fallecieran en el lugar producto del politraumatismo esquelético y visceral que sufrieron a raíz del fuerte impacto. Carabineros que fue alertado por terceros sobre este hecho realizó una búsqueda del automóvil responsable de los atropellos, dando finalmente con este y deteniendo al imputado, momento en que se le practicó el examen respiratorio intoxilyzer (alcohotest), el cual arrojó como resultado 1,51 gramos de alcohol por litro en la sangre", detalla el fallo.

"A su vez el informe de alcoholemia respectiva emitida por el Servicio Médico Legal determinó que el imputado condujo, al momento de los hechos, con 1,83 gramos de alcohol por litro en la sangre. Asimismo, el informe toxicológico arrojó resultado positivo ante el consumo del imputado de THC como resultado del consumo de marihuana y de benzoilecgonina producto de consumo de la cocaína", completa el texto.