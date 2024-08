Yáñez prometió "decisiones drásticas" si carabineros colaboraron en robo a Brinks

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reconoció este miércoles que se investigará la presunta participación de uniformados en el millonario robo a la empresa Brinks en Rancagua, antecedente que han indicado al menos dos personas hasta la fecha.

Según reportó Canal 13 en la víspera, un "testigo protegido" de la causa declaró que los efectivos involucrados en el asalto pertenecen a "dos unidades policiales de Rancagua, no sé en específico cuáles", e incluso mencionó a uno de ellos por su apodo.

Consultado al respecto en El Diario de Cooperativa esta mañana, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se limitó a sostener que "estamos investigando todas las aristas, tenemos distintas hipótesis y no podemos descartar la participación de funcionarios policiales, ni tampoco de más gente del interior de la empresa".

"Por el éxito de esas diligencias, y por el secreto de la investigación, no me voy a referir a esos antecedentes", zanjó el persecutor.

Minutos después, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó en Radio Pauta que "no es que haya antecedentes de que hubo carabineros involucrados, sino que hay un testigo que dice que tenía un dato" en esa línea, por lo que añadió que "eso tiene que investigarse".

NO HAY ANTECEDENTES, PERO SE VA A INVESTIGAR

"Efectivamente circula una información que se dio a conocer en la audiencia de control de detención, de que uno de los detenidos habría señalado que eventualmente habría escuchado que habría carabineros involucrados", complementó el general director esta tarde, en un punto de prensa desarrollado en el Biobío.

Dicho esto, Yáñez reafirmó que "hasta el momento, y tal como lo ha señalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que dé cuenta con mayor detalle de aquello, lo que no significa que no se va a investigar, que no se va a buscar toda la información necesaria".

"Como ha sido siempre la línea de este general director en la institución, en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en alguno de estos hechos, créanme que no nos vamos a demorar ni un segundo, ni a desviarnos ni un milímetro en tomar las decisiones más drásticas con ellos", garantizó el líder de Carabineros.

El general insistió que "por el momento, no hay ningún antecedente que dé cuenta de ello, pero si lo hubiera -tal como lo ha señalado el director de la PDI-, no nos vamos a demorar ni un segundo en tomar la decisión que haya que tomar, que es una sola: no puede haber en la institución personas que estén involucradas o comprometidas con delincuentes".

Su alusión a la policía civil se debe al llamado a retiro a Alex Zúñiga, jefe de la Prefectura Cachapoal, tras conocerse que antes del atraco, un detective de la región recibió "antecedentes de un posible robo que afectaría a una empresa de valores de la zona", y no los entregó al Ministerio Público. La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins además abrió una causa aparte por tales hechos.