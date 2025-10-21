Líder de peligrosa banda peruana quedó en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Iquique validó la detención del ciudadano peruano, sindicado como el líder de la banda criminal "Los chalacos del Callao", y determinó su prisión preventiva a la espera de su extradición.

El sujeto fue detenido este lunes en Alto Hospicio por mantener una notificación roja emanada por Interpol Perú, país que alertó a Chile sobre la presencia del líder de la organización criminal en la Región de Tarapacá.

Álvaro Hernández, subjefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, detalló a Cooperativa los pasos a seguir para la extradición del aprehendido.

"El Juzgado de Garantía de Iquique, quien valida la detención, la declara legal y simultáneamente, en paralelo, ingresa a nuestra Corte Suprema una solicitud de detención previa con fines de extradición proveniente de Perú, que ingresa por conducto diplomático a la Corte Suprema", explicó.

De esa forma, se inicia "el proceso de extradición en la Corte Suprema, a cargo del ministro recientemente ascendido, Marcelo Ruz, y él entonces dispone que la persona que ya está detenida, ingrese a la cárcel dentro del mecanismo de extradición pasiva".

El proceso de extradición pasiva tiene una duración aproximada de 60 días, tiempo que tiene Perú para presentar todos los antecedentes ante el máximo tribunal.

El líder de "Los Chalacos" es buscado en el país andino por su vinculación a una serie de robos de vehículo y autopartes, como se le llama a Perú, a la sustracción de accesorios de autos.

