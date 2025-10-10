Revocan prisión preventiva a tripulante de cabina vinculada a caso "narcoaviadores"

El Juzgado de Garantía de Iquique revocó la prisión preventiva impuesta a la tripulante de cabina implicada en el mediático caso de "narcoaviadores", en el que se investiga el traslado de droga en un vuelo institucional.

En su lugar, la justicia ordenó este viernes el arresto domiciliario total y arraigo nacional para la imputada. Esta medida cautelar se modifica en respuesta a una solicitud de la defensa, que presentó nuevos antecedentes a la carpeta investigativa.

Según se informó, la resolución se fundamenta en la determinación de que no habría existido dolo por parte de esta imputada en su actuar.

"No saltó ningún otro protocolo establecido para el transporte de la maleta como sí lo hizo el otro imputado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no cabe sino modificar la medida cautelar de prisión preventiva, sin perjuicio que quede decretado que estimo que no está acreditado la participación de ella", afirmó el juez Vicente Muratori.

La implicada fue previamente detenida, formalizada e imputada por su presunta participación en el bullado caso, una operación que ha captado la atención pública debido a su naturaleza y la participación directa de exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh).

Caso continúa en la Corte de Apelaciones

A pesar de la decisión del Tribunal de Garantía, el proceso judicial no ha concluido. Tanto el Consejo de Defensa del Estado (que actúa como querellante en la causa) como el Ministerio Público se han opuesto a esta resolución y anunciarion su decisión de apelar.

Ahora, deberá ser la Corte de Apelaciones de Iquique quienes revisen finalmente esta solicitud y puedan resolver respecto a si se revoca o no esta medida de prisión preventiva.