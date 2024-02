A dos semanas de los devastadores incendios forestales que golpearon a la Región de Valparaíso, el periodista de Cooperativa Esteban Vásquez recorrió hoy el sector Villa Dulce, ubicado en la ciudad de Viña del Mar, donde se destruyeron unas 33 viviendas, dejando 82 damnificados. "A pesar de que no está tan afectada (esta localidad) como otras, igual tenemos nuestra afección, y hay que estar pendientes del incendio psicológico que también viene. Todavía no asumimos, no terminamos de bajar la adrenalina, porque estamos pendientes, ayudando, y eso también es una terapia", dijo René Madrid, dirigente vecinal. Las voces de los damnificados en el siguiente informe.

