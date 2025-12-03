Alerta roja por incendio forestal en Santo Domingo

Senapred emitió en la tarde de este miércoles una alerta roja por un incendio que afecta a la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

El siniestro, que se registra en el sector Panguirosa, ha afectado hasta el momento a 30 hectáreas de terreno, sin impacto en personas o viviendas.

Durante esta misma tarde se lanzó una alerta SAE, con el fin de que los vecinos evacúen el sector en medio de la emergencia.

Personal de Conaf y Bomberos trabaja para el control de las llamas en los siete incendios activos en la región.