Alerta roja por incendio forestal en Santo Domingo
Las llamas han afectado hasta el momento a 30 hectáreas de terreno.
Hay siete siniestros activos en la Región de Valparaíso.
Senapred emitió en la tarde de este miércoles una alerta roja por un incendio que afecta a la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.
El siniestro, que se registra en el sector Panguirosa, ha afectado hasta el momento a 30 hectáreas de terreno, sin impacto en personas o viviendas.
Durante esta misma tarde se lanzó una alerta SAE, con el fin de que los vecinos evacúen el sector en medio de la emergencia.
Personal de Conaf y Bomberos trabaja para el control de las llamas en los siete incendios activos en la región.
Se declara Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal.