Región de Valparaíso

Alerta roja por incendio forestal en Santo Domingo

Publicado:
Redacción Cooperativa

Las llamas han afectado hasta el momento a 30 hectáreas de terreno.

Hay siete siniestros activos en la Región de Valparaíso.

Alerta roja por incendio forestal en Santo Domingo
 ATON (referencial)
Senapred emitió en la tarde de este miércoles una alerta roja por un incendio que afecta a la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

El siniestro, que se registra en el sector Panguirosa, ha afectado hasta el momento a 30 hectáreas de terreno, sin impacto en personas o viviendas.

Durante esta misma tarde se lanzó una alerta SAE, con el fin de que los vecinos evacúen el sector en medio de la emergencia.

Personal de Conaf y Bomberos trabaja para el control de las llamas en los siete incendios activos en la región.

