Ante nuevas lluvias: Implementan perímetro de seguridad en edificio Euromarina 2

Tras el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) de este lunes, la delegada presidencia regional de Valparaíso, Sofía González, junto a los directores regionales de Senapred, Sernageomín y Serviu, dieron a conocer este lunes las acciones a seguir tras el socavón que se generó en el edificio Euromarina 2 en Viña del Mar.

En la instancia, las autoridades también informaron sobre la planificación de distintas medidas de mitigación ante los próximos sistemas frontales que afectarán a la zona central del país.

Así, la autoridad ordenó la evacuación preventiva del edificio afectado y el establecimiento de un perímetro de seguridad en el sector.

La delegada presidencial adelantó que la medida establecerá "un área en donde va a haber restricción de tránsito. Esta área permanece en las dos torres que fueron ya evacuadas preventivamente, sin alterar tampoco el tránsito hacia las otras torres que están en el edificio, ni en su ingreso".

"Vamos a llevar adelante medidas de mitigación que nos permitan enfrentar el nuevo sistema (frontal) que viene en camino. Para ello, Serviu está levantando los antecedentes técnicos que permitan disminuir la carga hídrica del colector que colapsa, y esto se hace a través de ciertas técnicas especiales que nos permiten desviar el agua que caía en este colector en particular", agregó la autoridad.

Asimismo, González afirmó se va a cumplir la evacuación preventiva del edificio que resultó dañado por el ingreso de barro a su estacionamiento, y que se realizará un monitoreo en los sectores donde se han registrado los últimos socavones y también en las zonas afectadas por los incendios de febrero.

VECINOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN

Los vecinos siguen preocupados y temen que el socavón se expanda o se produzcan nuevos desplazamientos de tierra, poniendo en riesgo la seguridad del edificio y sus habitantes.

"No hay ninguna información certera, lo único que sabemos es que si uno quiere puede evacuar y si no quiere evacuar no. Pero en realidad las condiciones no están para habitar tampoco porque no hay agua, entonces no funciona nada, los baños, las duchas, nada de eso, entonces tampoco se puede estar", manifestó una residente a Cooperativa.