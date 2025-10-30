Barricadas y enfrentamientos marcan desalojo de la toma "Unión Sin Fronteras" de Valparaíso
El desalojo de la toma "Unión Sin Fronteras" en Placilla, sector alto de Valparaíso, se lleva a cabo este jueves, marcando el fin de un proceso judicial que se extendió por varios meses.
El operativo, que cuenta con una importante presencia policial, se desarrolla en un terreno de tres hectáreas que inicialmente albergaba a un centenar de familias.
En el lugar se registran manifestaciones, con barricadas incendiarias e incluso enfrentamientos con personal de Carabineros, que dejan al menos dos detenidos.
