El Juzgado de Garantía de Quilpué declaró admisible la querella presentada por la directora del colegio Nuevo Horizonte de El Belloto, luego de ser agredida por una exapoderada del establecimiento. Según consta en la querella, los hechos ocurrieron el 5 de junio, cuando la madre de una exalumna de 1° básico llegó a pedir la devolución de útiles escolares y “al no quedar conforme con la cantidad de útiles escolares que esperaba recibir”, manifestó un “evidente enojo”. En ese contexto, V.P.G.U. fue al comedor del recinto y encaró a la directora Olga Tapia mientras esta se encontraba en colación: “me agrede sujetándome del pelo, tirándome al piso, me azota contra la silla y al mismo instante me da varias patadas en el rostro, incluso propinando fuertes golpes con su rodilla y muslo sobre diversas partes de mi cuerpo”, relató la víctima en la querella -patrocinada por el abogado Cristian Canifrou- que ya fue recibida por Fiscalía, que ya estaba en conocimiento de la situación mediante una denuncia interpuesta por la víctima, cuya agresión quedó registrada en una cámara de seguridad.

