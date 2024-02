Fiscal Perivancich: No hay detenidos que se vinculen al inicio de algún foco de incendio

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, descartó la existencia de dos personas detenidas por su presunta participación en el incendio que afectó al Jardín Botánico de Viña del Mar, como lo señaló durante la noche del domingo el jefe de Defensa para las Provincias de Valparaíso y Marga Marga, contralmirante Daniel Muñoz.

"No existen personas detenidas en ningún procedimiento, ni de ayer ni en los días previos, que digan relación con eventos que se vinculen de alguna manera a este incendio o al inicio de algún foco de incendio", declaró la persecutora en Cooperativa.

En esta línea, explicó que "es efectivo que la Armada entrega a dos personas, los detiene y los entrega, como corresponde en el procedimiento, a Carabineros, pero Carabineros no recibió de la Armada ningún antecedente respecto de dónde fueron detenidas estas personas, en qué circunstancias, realizando qué tipo de conductas, no hay declaración ni aporte de información alguna".

Por lo que señaló que "no tenemos ningún elementos para poder haber trabajado" en la investigación de estas dos personas detenidas.

"No tenemos elementos de ninguna naturaleza, no había cómo decretar diligencias relacionadas con esas personas si no teníamos reportes de qué es lo que habrían estado haciendo", añadió.

Aun así, los detenidos "quedaron apercibidos, que es lo que corresponde de acuerdo al Código Procesal Penal, de manera que igualmente se genera la denuncia, pero no había ningún elemento para imputar algún tipo de participación".

Asimismo, reveló que ayer en la comuna de Viña del Mar "se generaron seis procedimientos policiales en lo que personas denunciaban que en determinados sectores habrían sujetos que estarían iniciando algún foco de incendio o que se trasladaban con algún elemento que podría dar cuenta de alguno que permitiera el inicio de un foco, fogata, etcétera. Los Carabineros concurrieron a esos procedimientos y en ninguno de ellos detectaron elementos de ninguna naturaleza o encontraron a personas que pudiesen encontrarse en las circunstancias que describía la población".