Lagomarsino: No podría afirmar que el resultado de los megaincendios hubiera sido distinto con una ley

"Es importante investigar las responsabilidades políticas, más allá de que uno sea oficialista o de oposición, porque cuando lamentablemente existen 133 víctimas fatales, no importan izquierdas ni derechas; importa llegar a, primero que todo, saber qué sucedió; en segundo lugar, cuáles son las responsabilidades; y en tercer lugar, qué falló para que no vuelva a ocurrir".

Con esas palabras, el diputado oficialista Tomás Lagomarsino, militante del Partido Radical, explicó por qué busca que se cree una comisión investigadora para aclarar las responsabilidades del megaincendio que azotó la Región de Valparaíso a principios de febrero.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario por el Distrito 7 y médico de profesión coincidió en la importancia de legislar una Ley de Incendios; sin embargo, y tal como lo manifestó ayer el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormázabal, el legislador coincidió en que no es una medida mágica.

En tal sentido, Lagomarsino criticó el cartel que levantó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Revolución Democrática), en la primera jornada del Festival de la Canción, en el que hacía un llamado a tramitar la Ley de Incendios "ahora".

"He estado muchas veces en las actividades en el Estadio Sausalito, en puntos de prensa, en reuniones en las cuales se nos informa del estado de muchas cosas, y uno ha visto en aquellas oportunidades al Presidente de la República, Gabriel Boric, con la alcaldesa Macarena Ripamonti conversando... Entonces, yo me pregunto por qué la alcaldesa le manda el mensaje al Presidente por el Festival de Viña con un cartel y no se lo dice en persona", expuso el congresista.

Lagomarsino indicó que "existen tres proyectos de ley que tratan materias de incendios forestales y urbanos que sería bastante bueno que avanzaran significativamente"; sin embargo, sostuvo que "lo que sucede para que no avance cada uno de esos proyectos de ley es que el Ejecutivo no ha ingresado las urgencias en tiempos pertinentes".

"Esto lo digo con bastante propiedad, porque en diciembre de 2022 tuvimos también un incendio en Viña del Mar, no de las características ni la magnitud del que tuvimos recientemente, pero en aquel entonces el Presidente Gabriel Boric se comprometió a ingresar la urgencia a los proyectos de ley, pero lamentablemente fueron ingresadas estas urgencias en enero de 2024, a pocos días del receso legislativo. Así que, más que decirle aquello con un cartel al Presidente, yo me pregunto si la alcaldesa se lo habrá dicho presencialmente", agregó.

"La alcaldesa ha sido la que más ha acusado por la prensa de que ha habido aprovechamiento político (de los incendios), entonces, no esperaba que sucediera algo así", subrayó.

En este contexto, Lagomarsino aseguró que "es necesario avanzar en los proyectos de ley de incendios forestales", pero advirtió: "Creo que, independiente de que hubiera habido una ley de incendios forestales de las que está en el Congreso aprobada, no podría afirmar con propiedad o con fuerza que el resultado el día de hoy hubiera sido distinto, porque, al fin y al cabo, esta es una cuestión mucho más de operatividad que una cuestión de existencia o no de leyes".

"MÁS QUE INDIVIDUALIZAR EN UNA AUTORIDAD, LLEGAR A LA VERDAD"

El diputado radical explicó que su "intención es investigar ocho aristas desde la perspectiva de esta comisión especial investigadora, algunas de ellas más propias de lo que hay que hacer antes de la emergencia y otras más desde el momento en que hay que responder a la emergencia".

"Primero que todo, los planes, pero no solamente los planes, sino la ejecución de los planes de prevención de incendios forestales; la investigación de la intencionalidad; los planes para evacuar zonas incendiadas y su ejecución; la respuesta del combate del incendio en primer momento; el número de fallecidos; y los servicios de seguridad y sociales de primera respuesta, porque hay distintos elementos", comentó.

En tal sentido, Lagomarsino indicó que "efectivamente son múltiples aristas, pero yo creo que, más que individualizar el día de hoy en una autoridad la responsabilidad política sobre alguno de los hechos, es importante tener la templanza y la responsabilidad de decir: aquí tenemos que investigar todos los antecedentes que haya para llegar a una verdad y entregársela a Chile y al mundo, de por qué hubo 133 víctimas fatales".

"Si comparamos con, por ejemplo, Valparaíso en el año 2014, en aquel entonces hubo 15 víctimas fatales. Algunos años atrás en Santa Olga hubo 11 fallecidos. Este número de muertos, lamentablemente -y a nadie le gusta contar fallecidos- es sólo comparable con megaincendios internacionales como de Australia, Grecia o España, que rondaron entre los 100 y los 250 fallecidos. Entonces, algo aquí ocurrió", alertó.

Así, por ejemplo, el legislador sostuvo que, de acuerdo con los primeros antecedentes, "efectivamente se hizo un esfuerzo por comunicar a la población civil de que tenía que evacuar algunas zonas, pero aquí hubo una cuestión que quizás no se previó, y que era que en un momento un 11,4% de las antenas de telefonía estuvo caída y que muchas personas, según yo he sido informado -una cuestión que tiene que ser propia de la indagatoria-, no recibieron las alertas del sistema SAE producto de que la telefonía estaba totalmente caída".

"Hubo vastos sectores de Viña del Mar y Quilpué que estuvieron sin telefonía y energía eléctrica durante horas. Entonces, uno se pregunta: ¿bastaba enviar la alerta por el sistema SAE o había que realizar otra labor para comunicarle a la población civil que tenía que evacuar? Porque, si es que se hicieron todos los esfuerzos, está bien, no existen responsabilidades, pero, si hubo esfuerzos que estaban a la mano y no se hicieron, claramente eso significa e implica una responsabilidad", complementó.

Finalmente, consultado si cree que hubo omisiones, errores, o negligencia directamente en algunas autoridades, Lagomarsino señaló que "la negligencia siempre es con dolo, con conocimiento. Entonces, por eso mismo, aquí hay que ver si, primero que todo, se hizo todo lo que estaba al alcance y, por lo tanto, no hay una responsabilidad propiamente tal; si es que hubo omisiones inexcusables y, por tanto, no hay dolo; o si hay clara negligencia y, por lo tanto, hay conocimiento de que se estaba obrando inadecuadamente".