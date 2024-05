Megaincendio: Senapred emitió alertas SAE con base en escuchas radiales de Bomberos

A casi cuatro meses del megaincendio en la Región de Valparaíso, el ex director regional (s) del Servicio de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) Felipe Estay, a quien le tocó enfrentar la tragedia, reveló este miércoles que activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) con base en escuchas radiales de Bomberos.

El funcionario fue interrogado esta tarde por la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de investigar los actos del Gobierno, relacionados con el rol de Senapred y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), durante la catástrofe que azotó el 2 de febrero a Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué.

Ante la pregunta de si el servicio que él dirigía recibió la información oportuna de Conaf para ordenar evacuaciones a través del sistema SAE, Estay contestó que no.

"Esa información no nos llegó de parte de Conaf. Nosotros en la Unidad de Alerta Temprana tenemos, creo, la escucha a todos los cuerpos de Bomberos de la región: 'Vamos en tal sector', 'Vamos desplazándonos', 'El fuego se ve en tal sector'... Entonces, basándonos en la información radial, pero no directa -no es que nos hayan dicho 'necesitamos evacuar en tal sector'-, empezamos a hacer una especie de mapeo de una interpretación de lo que están escuchando y comienzan a determinar la posibilidad de proyección del incendio", señaló el exdirector subrogante de Senapred.

"Aquí yo asumo toda la determinación de aquello, porque es saltarse el procedimiento. Me solicitan la autorización, '¿Procedemos con la evacuación SAE?' Y los yo le digo 'Okay, procedan'", agregó.

"IMPRESENTABLE"

A su turno, el también exdirector regional de Senapred Mauricio Bustos -que expuso a pesar de que no gestionó la emergencia al estar suspendido de sus funciones en ese entonces, debido a una denuncia en su contra por maltrato y acoso laboral- tildó de "impresentable" la gestión de la catástrofe.

"Unos años antes, el 2021, tuvimos un incendio que se inició de manera muy parecida, prácticamente igual, el incendio La Engorda-Peñuelas, por el cual se generó la evacuación más grande que se haya realizado en esta región. Antes de que el fuego llegara al Troncal Sur, el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) Nacional ya estaba constituido. Yo tuve comunicación por radio directa con el ministro del Interior que estaba en el COE Nacional, entonces, cuando acá se señala que a las nueve de la noche recién se constituye el COE Regional, a mí me parece que es, por lo pronto, impresentable", expuso.

En ese sentido, Bustos advirtió que "son múltiples las acciones que por ley corresponden al Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres), de conducción, de respuesta de la emergencia, (que son) fundamentales para planificar un proceso de evacuación, que es mucho más que enviar un mensaje de texto, por Dios".

"LA INSTITUCIONALIDAD NO FUNCIONÓ"

Tras las exposiciones, parte del grupo parlamentario consultó sobre las medidas impulsadas para mejorar la gobernanza. Igualmente, sobre los medios de combate que se implementaron durante la emergencia.

Manifestaron, adicionalmente, que la indignación de la comunidad no solo surge por la pérdida de vidas humanas, sino porque hay compromisos de parte de las autoridades que no se han cumplido.

Junto a ello, reiteraron su molestia por la tardanza en el envío de la mensajería de alerta de evacuación y pidieron entregar un informe sobre las viviendas deficientes.

El presidente de la comisión, el diputado oficialista Tomás Lagomarsino (Partido Radical), sostuvo que "la institucionalidad aquel día no funcionó".

"Esta fue una cadena de errores que partió con los autores materiales en dos instituciones muy relevantes en nuestro país, Conaf y Bomberos de Chile; las falencias que ya hemos conocido tanto por Conaf y, más encima, el día de hoy se suma a los errores ya conocidos aquellos de Senapred, que claramente no monitorearon adecuadamente el avance del incendio y estar sobre Conaf para que se aportara esa información, para no haberse guiado por las escuchas radiales para determinar las alertas SAE y haber coordinado a Carabineros, las Fuerzas Armadas y la Defensa Civil para haber evacuado de la población y que no hubiéramos tenido todos los fallecidos que hubo", planteó el legislador.

EXPERTO EN EMERGENCIAS: SENAPRED "NO CUENTA CON CAPACIDAD DE MANDO Y GESTIÓN"

Se sumó a las audiencias de la presente sesión Michel De L´Herbe, experto en manejo y gestión de emergencias. Explicó que, ni en esta ni en las últimas catástrofes de esta envergadura, se ha dimensionado el costo en vidas.

Añadió que el Senapred sigue con el mismo tipo de institucionalidad, el que "no cuenta con capacidad de mando y gestión".

Agregó que, en lo que respecta a la Conaf, esta también es una institucionalidad "incapaz de dar respuesta a un tipo de emergencia que solo sigue escalando". En ese plano, añadió que "hay cambios institucionales que se anuncian pero que nunca se realizan".

Por otra parte, evidenció que el sistema de alerta de información es algo que no cambia, a pesar de la evidencia y las advertencias. Esto, alertó, es "altamente preocupante ante evacuaciones masivas".

Resaltó que existe ausencia de un sistema de comunicaciones-monitoreo-alerta-información para evacuaciones, que cumpla con mínimas expectativas acorde al desarrollo país y experiencia internacional.

De igual modo, evidenció serios problemas en el sistema de comunicaciones de misión crítica en seguridad pública. Así, afirmó que "no existe una vinculación entre el estímulo (alerta) y la respuesta (dirección y conducción de la acción)".

"Creo que esta comisión tiene un tremendo desafío desde el punto de vista ciudadano", remató De L´Herbe.