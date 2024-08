Micreros de Viña anunciaron paro para este lunes tras constantes apedreos

El sindicato de conductores de la empresa de microbuses Viña Bus anunció el comienzo de una paralización de su servicio de transporte público desde mañana lunes, a las 18:00 horas.

Lo anterior, luego del ataque que un grupo indeterminado de sujetos efectuó con piedrazos a siete micros de las líneas 214, 406 y 410 en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar.

Esas agresiones dejaron siete lesionados, además de daños en las ventanas de los vehículos afectados.

"Constantemente (están siendo) apedreados", comunicó Manuel Reyes, presidente del Sindicato 2 de Viña Bus y secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Público.

"Mientras no tengamos la seguridad para el conductor, que no le vaya a llegar un piedrazo y pierda el control de la máquina y el resultado sea con mayores heridos o más graves, es lo que queremos evitar", señaló el dirigente.

"Vamos a trabajar normal durante todo el día hasta las 18:00 horas, cuando nos vamos a guardar mientras no nos ofrezcan seguridad para pasar por el sector del Complejo Municipal de Reñaca Alto, donde están sucediendo los hechos. Serán unas 150 máquinas que guardaríamos más temprano que lo común", puntualizó.

RIPAMONTI: "VAMOS A SER MUY SEVEROS" CON LOS RESPONSABLES

Debido a la frecuencia de apedreos y demás ataques similares a estos vehículos durante la semana, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció que la municipalidad emprenderá acciones judiciales para respaldar a las víctimas.

"El transporte, hace muchas décadas, es un gran dolor de cabeza para todos nosotros que significa una afectación grave en la calidad de vida; y, si a esto se suma inseguridad, apedreos y, por consecuencia, la paralización de servicios, esto es de lo más grave que nos puede estar pasando", dijo la jefa comunal.

"Tomamos contacto ayer (sábado) temprano con la dirigencia y con la familia (...). Vamos a tener una reunión con el ministro de Transportes y con Carabineros a un rango comunal y regional", agregó.

Por último, Ripamonti indicó que "como municipio vamos a iniciar acciones legales respaldando a las familias (...). Si esto ocurre, la afectación es demasiado grande, la gente no puede trabajar, no puede estudiar y no puede llegar a sus casas y eso, hoy día algo que ya está afectado no puede agravarse. Vamos a ser muy severos como municipalidad".

GOBIERNO: "NO PODEMOS ACEPTAR QUE ESTOS HECHOS SE NORMALICEN"

Desde el Gobierno, el seremi de Transportes de Valparaíso, Edgar Piqué, sostuvo: "No podemos aceptar que estos hechos se normalicen, por lo que estamos propiciando las coordinaciones con Carabineros a fin de evitar que estas agresiones sigan ocurriendo".

"Personalmente me reuní con el prefecto Leonardo Cisternas, de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, durante esta semana, acompañado por dirigente de los trabajadores del transporte público, a fin de solicitarle que se refuerce la seguridad en el sector donde se han producido los apedreos", apuntó la autoridad.

Asimismo, agregó que "a través de la División de Transporte Público Regional, hemos activado las coordinaciones con la empresa operadora para mitigar el impacto que esta situación genera".