"Muy sucia y apesta a orina": Tiktoker de viajes criticó duramente a Valparaíso

El tiktoker británico Lloyd Brown compartió su experiencia en Valparaíso y criticó de la ciudad puerto está "muy sucia, huele mal y en malas condiciones".

El creador de contenido de viajes registró su paso por diferentes ciudades de Chile como Santiago, San Pedro de Atacama y la Serena, sobre las que hizo buenos comentarios, pero reparó en su mala experiencia en Valparaíso.

En concreto, dijo que llegó al destino por las recomendaciones que vio en internet y lo lindo que se veía, pero se llevó otra impresión.

"No es como está retratado en internet. El lugar está muy sucio, nunca he estado en un sitio donde solo apesta a orina tanto como este lugar, desde que estoy aquí he visto a cinco personas orinar en la calle", afirmó, aclarando que vio a personas orinando a "plena luz del día".

Asimismo, señaló que es una ciudad que está en malas condiciones y pareciera no haber "apreciación por este lugar". De esa forma, aclaró que viajó por Buenos Aires y Santiago y no se sintió tenso como en la ciudad puerto.

De todas formas, destacó las atracciones turísticas de Valparaíso como calles principales y el arte callejero, siendo un lugar llamativo pero con la salvedad de "visitarlo por un día".

Igualmente, aseveró que los chilenos con los que interactuó fueron muy amables con él, pero en las calles se sentía una hostilidad particular.

La crítica ha generado diversas reacciones por partes de los usuarios, quienes señalaron que tenía razón y compartieron sus malas experiencias en la ciudad, como también otros defendieron a Valparaíso.