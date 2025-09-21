Ocupación hotelera en Valparaíso alcanzó un 50% en Fiestas Patrias

El rubro hotelero de Valparaíso alcanzó un 50% de ocupación entre el 17 y 21 de septiembre, en marco del fin de semana largo por las Fiestas Patrias, lejos del 70% registrado el año pasado.

Pese a la cifra, el presidente (s) de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Alejandro Álvarez, señaló que "aunque fueron pocos días de celebración, estamos satisfechos con los resultados".

"Valparaíso continúa siendo una ciudad atractiva para quienes buscan cultura, gastronomía y paisajes únicos. Agradecemos a los viajeros que reservaron los servicios turísticos establecidos y eligieron nuestras comuna para vivir estas fiestas", destacó Álvarez.

La celebración también llegó desde la Asociación Gremial Bellavista-Florida, que agrupa cadenas de hoteles y hostales, el cual resalta que "alcanzamos un 50% de ocupación hotelera principalmente de turistas chilenos durante la semana patria. El sector agradece profundamente a todos los viajeros que con antelación realizaron estas reservas".

"Sabemos que este tipo de eventos patrios, generalmente, implican reuniones familiares, por lo que estamos satisfechos de ver que tanto turista haya optado por disfrutar la cultura y la belleza de nuestro Valparaíso", recalcó la presidenta María José Zapata.

Igualmente, la encargada de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña, hizo un llamado a las comunidades de que la ciudad los espera "los 365 días del año. La Ciudad Puerto ofrece actividades para todas las edades y gracias a su cercanía con Santiago, se convierte en un destino ideal en cualquier época".

"Además, el municipio cuenta con la aplicación VLPO, que entrega información turística georreferenciada para recorrer de manera segura y planificada la ciudad", sostuvo.