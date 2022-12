El director de la Onemi de Valparaíso, Mauricio Bustos, resaltó en Cooperativa que todos los incendios forestales generados en la región en los últimos días ya se encuentran "o controlados o contenidos, y eso es una señal de tranquilidad". No obstante, de cara a la temporada 2023 de estas emergencias advirtió que "en el Gran Valparaíso tenemos una cantidad importante de viviendas emplazadas en zonas de riesgo, y tengo la impresión de que eso ha aumentado". En particular, planteó que la pandemia llevó a muchas personas a instalarse en lugares que no cuentan con infraestructura urbana, "lo cual es un riesgo no sólo por incendios forestales, sino que por la amenaza de sismos y tsunamis".

