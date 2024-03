La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, urgió al Presidente Gabriel Boric por la reconstrucción de la comuna tras los devastadores incendios forestales. Hoy, el Mandatario junto al ministro Nicolás Cataldo llegaron a la Región de Valparaíso para hacer entrega de kits escolares en el inicio del año, sin embargo, la autoridad municipal enfatizó que toda esta ayuda "van a guardarse dentro de una carpa" porque aún no se han levantado las casas de emergencia necesarias. "No hay duchas ni baños (...), no hay transporte ni capacidad de alimentación" en los recintos educacionales, relató.

