Servel rechazó candidatura de Ripamonti en Viña del Mar: la alcaldesa apelará

El Servicio Electoral (Servel) rechazó este sábado la candidatura de la actual jefa comunal de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien iba por la reelección en un cupo del Frente Amplio, por no cumplir en aspectos normativos referentes a su declaración jurada.

El Servel publicó el listado de candidaturas que fueron aprobadas y rechazadas, de cara a las elecciones de octubre de este año, en la que del total de 1.538 postulaciones a los gobiernos comunales del país: 1.489 fueron aprobadas, 49 rechazadas y otras 6 retiradas antes de la resolución.

Entre las rechazadas se encuentra la alcaldesa Ripamonti que, según consignó el órgano, su declaración jurada "no aparece suscrita ante un notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato; declaración jurada no está suscrita por el declarante; y declaración jurada no señala fecha de otorgamiento".

Igualmente, Ripamonti –como todos los candidatos rechazados- tiene plazo hasta el 15 de agosto para presentar su apelación ante los Tribunales Electorales Regionales. Y la alcaldesa ya anunció que tiene todo en regla para ejercer dicho trámite que le permita repostularse.

"Ayer efectivamente salió una resolución que señala que nuestra postulación no contaba, por ejemplo, con los timbres o la revisión del notario y esto (su declaración jurada), efectivamente, tiene los timbres notariales, tiene todo", afirmó mostrando su postulación en papel a través de un video de Instagram.

En esa línea, reparó en que "lo que viene ahora es que tenemos que hacer una apelación y mostrar que todo está de acuerdo. Esto ocurre, es normal".

"Muchas personas están preocupadas y se han alertado muchísimo pensando que va haber un problema con nuestra inscripción. No teman, guarden la calma y no se preocupen", sostuvo la alcaldesa a la comunidad.

Por otro lado, las candidaturas de sus competidores: Iván Poduje (Independiente-Chile Vamos) y Manuel Díaz (Izquierda Ecologista), fueron aceptadas.

Por su parte, Poduje reaccionó en X y arremetió con que "confirmado. No hacen nada bien. Por eso Viña está como está".

Resolución del Servel

En tanto, a nivel global, del total de 101 postulaciones a gobernadores regionales, 94 fueron aprobadas, cinco rechazadas y dos retiradas antes de la resolución; a concejales, de un total de 14.389 solicitudes, 13.193 fueron aprobadas, mientras que 1.174 no cumplieron con los requisitos establecidos y 22 retiradas.

Para las elecciones de consejeros regionales, fueron 2.637 candidaturas presentadas y fueron aprobadas 1.483, quedando 49 fuera del proceso –hasta el momento- y 16 fueron retiradas.