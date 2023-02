El alcalde de Yumbel, José Sáez, reclamó en Cooperativa la falta de ayuda ante la emergencia generada en el lugar producto de incendios forestales, que hasta este sábado por la tarde dejaba 25 casas consumidas por el fuego. "Me he encontrado solo. Me he encontrado solamente con los recursos de la Municipalidad, los Bomberos de Yumbel y la comunidad en sí. No he tenido ese apoyo que espero y que tendría que haberme llegado del Gobierno. Creo, y estoy convencido, que, si bien es cierto que hay muchas comunas que están padeciendo igual, no es menos cierto que Yumbel es muy importante", manifestó.

