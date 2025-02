Biobío: Vehículos policiales entregados hace más de un mes no se han usado

Alcaldes de la Región del Biobío expresaron su preocupación por 35 vehículos policiales que fueron entregados a Carabineros de la zona hace poco más de un mes, pero que no han podido ser usados todavía por facturas impagas.

Los nuevos automóviles se obtuvieron bajo la administración del exgobernador Rodrigo Díaz el 3 de enero; sin embargo, se encuentran estacionados en el Complejo Policial Lomas Verdes de Carabineros, ubicado en la comuna de Concepción.

"Compartimos la preocupación en torno a que no se puede hacer uso de estos vehículos que están debidamente aprobados por indicación del GORE, pero que, por el no pago de facturas, no pueden ser entregados", lamentó el presidente de la Asociación de Municipios de la Región del Biobío, Rabindranath Acuña.

"Siempre será importante para toda la región que vayamos entregando mayor equipamiento a quienes están en la calle. Carabineros necesita recursos para fortalecer la seguridad y dar esa sensación de inmediatez, pero creemos en el compromiso de las nuevas autoridades y en el del gobernador entrante (Sergio Giacaman)", añadió el jefe comunal de San Rosendo.

Por su parte, Giacaman confirmó que, "efectivamente, la gestión del pago (de los automóviles) está dentro de las 259 facturas impagas que corresponden a la deuda flotante" que arrastra la Gobernación del Biobío, cercana a los 15 mil millones de pesos.

Pese a ello, el gobernador aseguró que estas facturas "no sólo ya las pagamos, sino que resolvimos los temas administrativos para que se entreguen y estén a disposición de la ciudadanía".