Caso "Bruma": Fiscalía encargó nuevas diligencias a Estados Unidos

Las familias de los siete pescadores artesanales desaparecidos tras la colisión entre el pesquero de alta mar "Cobra" (propiedad de Blumar) y la lancha artesanal "Bruma" (oriunda de Constitución), fueron informadas de nuevas diligencias al extranjero encargadas por el Ministerio Público.

Según se detalló, se trata de diligencias que se realizarán en laboratorios de Estados Unidos y que son consideradas relevantes para el desarrollo del caso.

El proceso de estas pericias tomaría un plazo no menor a 45 días, por lo que una eventual formalización se podrá realizar tras el análisis de los resultados que arroje.

Respecto al avance del caso, el abogado Hugo Martínez, representante de las siete familias afectadas, expresó la voluntad de que "se formalice" prontamente a quienes resulten responsables, que serán "destacadamente las personas que se encontraban en el puente del PAM Cobra".

Pese a esto, explicó que "Fiscalía se encuentra esperando la culminación de otras diligencias, incluso algunas que van a ser solicitadas al extranjero, a Estados Unidos, respecto del cual la fiscal Marcela Cartagena nos ha señalado de que son relevantes para proceder a la formalización".

"Por supuesto, nos haremos parte de aquella formalización para requerir las medidas cautelares que consideramos pertinentes", puntualizó.

"Decepción" por resultados de últimas pericias

Además, a las familias afectadas se les comunicaron resultados concluyentes de la investigación hasta ahora, los que indican que no existe otra explicación para el naufragio de la embarcación "Bruma" que no sea un "abordaje" en el mar, señalándolo como la única causa del siniestro.

Según Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, los afectados se manifestaron "decepcionados" frente a tales conclusiones: "Después de hablar con ellos, la verdad es que es más decepcionante y doloroso todavía para estas familias que, en dos semanas, el Ministerio Público no tenga ningún tipo de novedad importante", lamentó.

Por otro lado, la dirigenta hizo ver la necesidad de formalizar a los implicados, "porque en este minuto, en el agua, hay algunos barcos industriales que están teniendo actitudes temerarias en contra de las embarcaciones artesanales, una acción matonesca que pone en riesgo la vida".

"Lo que no me deja dormir en la noche es (pensar) en qué momento me van a llamar para decirme que hubo un caso Bruma 2.0", remarcó Urrutia.

Con todo, los representantes de las víctimas ratificaron que perseguirán el delito de homicidio con dolo eventual y negación de auxilio en altamar.