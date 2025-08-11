Defensa de funcionaria acusada de atropellar a niño y huir: "No mostró lesión importante"

Con las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir por el plazo que se extienda la investigación quedó la directora de Educación Municipal de Mulchén, Mónica Colín Aravena.

La funcionaria fue formalizada este lunes por cuasidelito de lesiones graves y por no prestar ayuda o auxilio en un accidente de tránsito: el domingo, como conductora, se vio involucrada en un incidente que tuvo por víctima a un niño de 11 años de edad que sufrió la fractura de un pie.

En este contexto, la defensora penal pública Melissa Riquelme hizo alusión a problemas "de carácter personal" de la imputada, y resaltó que "ella es una persona adulta mayor de 74 años" de edad.

"Nosotros estamos solicitando declaración ante la Fiscalía. Hay una situación de carácter personal de ella que, justamente, está vinculada con el hecho del accidente propiamente tal", explicó.

Consultada sobre la razón de Colín para no socorrer al niño, contestó aludiendo a "el hecho de que el joven, inicialmente, no había mostrado alguna lesión de carácter importante".

"De hecho él se para, toma su bicicleta, sale caminando... Lógicamente, ello también va a ser parte de la declaración que posteriormente va a prestar mi representada", añadió Riquelme.

El tribunal dispuso un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

En tanto, desde el municipio de Mulchén indicaron que el accidente ocurrió fuera del horario laboral y que todo está radicado en los tribunales de justicia.

Añadieron que velarán por la máxima transparencia y colaboración para aclarar, en el marco de este proceso judicial, lo ocurrido con su funcionaria.