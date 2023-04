Diputados ingresaron requerimiento de destitución de la fiscal regional Marcela Cartagena

Con la firma de 16 diputados -seis de ellos de la Región del Biobío-, se ingresó ante la Corte Suprema el requerimiento de destitución de la fiscal regional Marcela Cartagena, a cuyo trámite asistieron los familiares del pequeño Tomás Bravo y de Sergio Mardoff.

De esta manera, se solicitó formalmente al máximo tribunal que se abra el expediente de remoción basado fundamentalmente en las negligencias en procedimientos emblemáticos.

Con la firma de 16 diputados, 6 de ellos de la Región del Biobío, se ingresó requerimiento de destitución de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, ante la Corte Suprema. Familiares de Tomás Bravo y Sergio Mardoff acompañaron el trámite @Cooperativa pic.twitter.com/qwMKARgmVQ — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 20, 2023

Además, las y los parlamentarios Leonidas Romero, Johanna Pérez y Karen Medina (PDG) junto a los familiares acudieron a la Fiscalía Nacional para solicitar a Ángel Valencia que inicie un procedimiento de remoción, aunque el fiscal nacional no tiene esta potestad sin pasar primero por la Suprema.

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, expresó que "nos hemos sentido todo este tiempo desamparados, la verdad muy solos por la poca empatía, la falta de voluntad, de trabajo de parte de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena".

"A mí me da mucha pena llegar a todo esto, porque la Fiscalía está para apoyarnos, no para esto. Nosotros estamos para buscar justicia y en contra de quienes le hicieron daño a nuestros hijos, no para estar en contra de Fiscalía", añadió.

Mientras que Sergio Mardoff padre recordó que su hijo -del mismo nombre- "estuvo tres años en el Servicio Médico Legal, yo recorrí todo el país buscándolo y siempre la fiscal Sandra Véjar y Paulo Muñoz me decían que no me preocupara porque las instituciones estaban en línea, y realmente no era así. Fue con una llamada anónima que supe de mi hijo, estaba a una semana de que se fuera a una fosa común".

"Por favor yo pido a los señores supremos que tengan en consciencia y revisen todos los fallos que ha tenido esta señora", recalcó.