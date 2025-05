Familia de escolar baleado en colegio: "Vinieron a cobrar represalias"

La tía del principal afectado por el tiroteo que dejó a tres menores heridos en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz aseguró que el móvil del hecho fue "represalias" porque el joven había repelido un asalto el día anterior.

Un día después de los hechos y con el joven trasladado al Hospital Traumatológico de Concepción para seguir con su recuperación, su tía Susel Polizzi comentó que "aquí no es tema de drogadicción ni tema de faldas, somos todas familias trabajadoras y el tema fue porque el día anterior a mi sobrino lo asaltaron, le quitaron su mochila, su casaca y él se defendió afuera del consultorio".

"El día de ayer vinieron a cobrar represalias con mi sobrino y a él le dispararon en una de sus piernas", dijo.

Tía de joven baleado en colegio Nuevos Horizontes revela causa del tiroteo en colegio de San Pedro de la Paz. El día anterior su sobrino fue asaltado y se defendió a golpes. Los autores de ese robo lo buscaron y se la cobraron a balazos adentro de la escuela @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 30, 2025

Sobre el posible uso de detectores de metales en los recintos educacionales, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recalcó que "en el caso del uso de pórticos, la evidencia no solo nacional sino que internacional no es concluyente respecto a que efectivamente eso es lo que va a detener cualquier otro hecho de violencia como el que tuvimos el día de ayer".

"El punto es que la herramienta del detector de metales no necesariamente es algo que vaya a ser efectivo para el objetivo que se busca y que obviamente tiene que combinarse con otras, como por ejemplo el cambiar la discusión sobre pórticos a palets que puedan ir rotando y acercándose de otra forma al control", afirmó.

En paralelo, el Ministerio Público pedirá ampliar la detención del único acusado por el hecho, un joven de 17 años.

El fiscal Mario Elgueta comentó que "inicialmente él ingresó en calidad de detenido por disparos injustificados dentro de un establecimiento educacional, por lesiones graves también y por porte de arma de fuego. Estamos analizando si, con el resto de los antecedentes, podemos determinar una calificación jurídica distinta e incluso de mayor entidad".

"Al menos hay una persona con orden de detención pendiente. Respecto de su identidad o características no me voy a referir por las diligencias pendientes", dijo.

Durante esta jornada, el SLEP Andalién Costa presentó una querella por homicidio frustrado, porte de armamento y lesiones.

AHORA| Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa interpuso una querella por homicidio frustrado, lesiones y porte de armas en episodio que terminó con 3 alumnos heridos a a bala en colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 30, 2025

Alcalde cuestiona supuesto ingreso a plan Calles Sin Violencia

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer (Evópoli), aseguró en El Diario de Cooperativa que en la comuna "hay mucha rabia y frustración, lo que es entendible, pero también al respecto de cómo se van a asegurar las condiciones de seguridad, cómo se va a ir trabajando la recuperación socioemocional".

"Le comenté (al ministro Cataldo) que habíamos hecho solicitudes en materia de seguridad desde el mes de enero, porque acá en San Pedro ahora resulta afectado un establecimiento educacional, pero esto viene ocurriendo en los centros de salud hace tiempo, con balaceras, delincuencia, narcotráfico", recordó.

Luego que aseguraran que la comuna está incluida en el programa Calles Sin Violencia, Spoerer aseveró que "pedimos la incorporación al plan Calles Sin Violencia y nos dijeron que no (...) le pediría al seremi o al general que muestren un oficio, una citación, un correo o algo, porque yo no tengo nada".

"Si nos incorporaron, no nos informaron y no sería raro en este gobierno, porque a mí no me informan de nada. Entonces, si ellos tienen algo, por favor que lo muestren", cuestionó.