El chileno Fernando Mendoza Vidal, de 27 años, murió esta semana en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, tras sufrir dos accidentes cerebrovascularen la ciudad. A la distancia en Chile, su familia hoy busca ayuda para poder repatriar el cuerpo.

El joven, ingeniero ambiental de la Universidad de Concepción, había llegado al país oceánica recién el 7 de diciembre pasado para cumplir su sueño de trabajar y estudiar allí.

Sus padres, Renzo y Cinthia, ahora se encuentran reuniendo recursos para poder viajar a Nueva Zelanda a fin de iniciar los trámites que les permitan traer de vuelta los restos, y piden colaboración de las autoridades.

"No sabemos qué es lo que va a cubrir el seguro, es algo incierto todavía. El tema de la repatriación nos ha costado bastante porque no hay orientación (...) no sabemos nada", expresaron.

El joven chileno mantenía una vida sana y era amante de los deportes al aire libre, recuerda su familia.