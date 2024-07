Formalizarán por delitos de corrupción al alcalde de Coronel y a otras seis personas

El Ministerio Público comunicó que formalizará al alcalde de Coronel y candidato a la reelección, Boris Chamorro (PS), por el delito de cohecho en la investigación que busca aclarar el destino de millones pagos irregulares realizados por la empresa Puerto Coronel.

La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 7 de octubre a las 08:30 de la mañana, en la cual también se les imputarán delitos a otras seis personas más, entre ellas, al concejal Eduardo Araya (PS), quien también será formalizado por cohecho.

Se suma formalización por el mismo delito al concejal de la comuna de Coronel, Eduardo Araya (PS) , a quien también se le imputará el cohecho. — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 26, 2024

El ente persecutor imputará los delitos de soborno y administración desleal al expresidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, y a los funcionarios que tenían rango de jefatura Daniel Chamorro y Víctor Olivares.

Por el delito de administración desleal también será formalizado el exgerente general de Puerto Coronel, Javier Andwanter, así como también al empresario Hernán Romero Sáez, hermano del diputado independiente Leonidas Romero.

El caso apunta al pago irregular de millonarios montos desde Puerto Coronel a otros actores, entre ellos autoridades, utilizando facturas falsas de empresas con la finalidad de conseguir la justificación que dieran cuenta de la salida de dinero desde el Puerto de Coronel a fin de que no se cometieran acciones que entorpecieran el crecimiento del puerto.

ALCALDE: "NO HE RECIBIDO NI UN PESO DEL PUERTO DE CORONEL"

A través de un comunicado, el jefe comunal aseguró que "desde el primer minuto, siempre he mantenido la misma posición: no he recibido ni un peso del Puerto de Coronel. Esta afirmación no es solo una declaración de buena crianza, sino que está respaldada por un informe pericial financiero -realizado por una entidad externa- que demuestra cabalmente lo que sostengo y que da cuenta de la integridad de mis acciones".

Asimismo, afirmó que "mantendré la colaboración en todo lo que solicite la justicia, pues tengo la convicción de que la verdad prevalecerá y muestra de esto es que yo mismo he puesto a disposición de la causa más de 6 mil documentos que faciliten la investigación".

"La formalización es sinónimo de conocer el motivo de investigación de Fiscalía, por lo que esta solicitud nos tranquiliza, nos da certeza y nos permite preparar nuestra defensa", añadió.

Por otro lado, respecto a la inscripción como candidato a alcalde, precisó que el Partido Socialista "dispone de estatutos que le permitirán resolver en favor de la verdad, la justicia y la democracia".