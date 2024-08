Gobierno evalúa blindar accesos de Cesfam de San Pedro de la Paz

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, indicó que el Servicio de Salud Concepción evalúa la viabilidad de blindar los accesos del Cesfam Boca Sur, en San Pedro de la Paz, que el martes se vio afectado por una balacera ocurrida en su exterior.

Esta es una de las medidas que trabajadores y gremios de la salud de la comuna han exigido para reforzar la seguridad del recinto asistencial, así como emplear la vigilancia 24/7 de personal de Carabineros.

"Respecto del blindaje, el director del Servicio de Salud Concepción (Víctor Valenzuela) ya está buscando cuáles son las maneras en que se podría llegar con una solución de ese estilo", sostuvo la delegada este viernes, agregando que "es algo que sin duda tenemos que analizar, pero sé que el director ya está buscando la salida".

En cuanto a "la presencia constante de Carabineros, es algo que vamos a tener que conversar y que no puedo decir (si se hará o no) en este momento, porque esa decisión no depende exclusivamente de mí", aunque Dresdner relevó que "no siempre la forma más efectiva es mantener a alguien de punto fijo en un lugar".

El director del Servicio de Salud penquista se reunió el miércoles con el alcalde Javier Guiñez, oportunidad en la cual planteó incrementar las rondas de vigilancia de la policía uniformada en las cercanías del recinto, y que un vehículo de Seguridad Ciudadana brinde resguardo permanente a funcionarios y pacientes.

Por su parte, el jefe comunal le pidió que "gestionara una reunión con la Delegación Presidencial, de tal manera de plantear estas problemáticas y adelantar una reunión que ya solicitó el alcalde Guiñez con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado", señaló Valenzuela en esa ocasión.