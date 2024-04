Grau sobre nuevos aranceles al acero chino: "El paso a seguir viene por el lado de Huachipato y Molycop"

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró este lunes su compromiso respecto a buscar revertir el cierre de la siderúrgica Huachipato, la principal productora de acero de Chile.

La decisión de la compañía, propiedad del grupo CAP, fue anunciado el 20 de marzo de pasado, después de considerar insuficientes las medidas antidumping (competencia desleal) contra el acero procedente de China propuestas por la Comisión Antidistorsiones un día antes.

El día 19, y tras una petición levantada tanto por Huachipato y la empresa Molycop, firma controlada por el fondo de capital privado estadounidense American Industrial Partners, el mencionado comité, una institución de carácter independiente que asesora a la Presidencia en caso de competencia desleal, propuso una tasa de arancelaria de un 15%.

El grupo CAP, sin embargo, esperaba una sobretasa de un 25% y ante esto optó por anunciar el fin de las operaciones en la icónica planta de Talcahuano.

En entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, Grau, quien ha sostenido reuniones con los trabajadores y la directiva de la empresa, detalló que está buscando soluciones para revertir el cierre de la siderúrgica. Sin embargo, también matizó que "en este momento, el paso a seguir viene por el lado de las empresas".

"Por supuesto, este es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Sabemos la relevancia que tiene Huachipato para el Biobío y, en términos más generales, para el desarrollo de nuestro país, dada nuestra condición de país minero, pero, tal como lo decía el mismo gobernador (Rodrigo Díaz) en su intervención, no es posible tener ninguna reacción de la Comisión Antidistorsiones si no se presentan los antecedentes por parte de las empresas: tanto de la empresa que hizo la solicitud asociada a las bolas de acero, que es Molicorp, como también la empresa que hizo la solicitud asociada a las barras de acero, que es Huachipato", explicó el titular de Economía.

Afirmó que "una vez que exista la presentación de esos antecedentes, que además va a estar complementada por antecedentes de las empresas que probablemente también van a presentar, que son las empresas que son afectadas por el aumento de las tasas, ambos grupos tienen derecho a expresar su diferencia respecto a la definición inicial o a la recomendación inicial de la Comisión Antidistorsiones. Una vez que eso exista, lo que nosotros hemos comprometido es a darle la mayor celeridad y que en torno a una semana se pueda tener una respuesta a estas nuevas solicitudes".

Esos siete días "sería un tiempo sumamente exigente, pero que creemos lo adecuado, dada la compleja situación que se vive en el Biobío", aseveró.

Consultado por la posibilidad de que las protestas protagonizadas por trabajadores del Biobío se trasladen a Santiago, como se está anunciando para este miércoles, Grau contestó: "Nuestra invitación siempre es al diálogo y que, en el caso de que existan movilizaciones, que esas movilizaciones sean realizadas de forma pacífica; que, por supuesto, sean conscientes de los plazos. Aquí existe una institucionalidad".

"Todos entienden -la empresa y los sindicatos lo entienden- que lo que tiene que haber acá es, primero, una solicitud, una apelación por el lado de las empresas, y, una vez que eso exista, será la Comisión Antidistorsiones la que tenga que realizar esos antecedentes y tomar una nueva definición", remarcó.

IMACEC DE FEBRERO

Por otro lado, el ministro destacó el positivo Imacec de febrero, cuya expansión fue sorpresivamente de 4,5%.

"Sabíamos por ciertos datos que normalmente se presentan con anterioridad al Imacec que era un Imacec que se esperaba alto, pero efectivamente el nivel estuvo por sobre las expectativas. Eso creo que es una muy buena noticia", expresó Grau en Cooperativa.

Aseguró que "esto no es solo un mes: enero también fue un buen mes y ya a finales del 2023 habíamos empezado a tener Imacec más positivos. O sea, se veía un crecimiento respecto al mes anterior. Entonces, esto no es solo un tema de un mes o de un día en particular, sino lo que estamos teniendo acá es que la economía chilena está repuntando".

Y añadió que el Imacec "va muy en línea con todas las proyecciones de que en 2024 vamos a tener un año en que la economía va a volver a crecer y los números que hemos tenido tanto en enero como en febrero apuntan a que debiéramos tener un crecimiento el año 2024 más en línea con lo que ha pronosticado el Ministerio de Hacienda, es decir, en el rango más alto de lo que se había planteado hasta ahora".

"Además, esto también se está empezando a ver reflejado en el empleo, en que ya llevamos unos tres meses en que, de forma desestacionalizada, el mes a mes va subiendo en materia de empleo y, si uno lo ve desde una perspectiva agregada, puede ver que desde el comienzo del Gobierno se han creado 500.000 empleos y 400.000 son empleos asalariados. Es decir, estas mejoras en actividad también se están viendo reflejadas en empleo, que es lo que en última instancia más importa a cada una de las familias", subrayó.