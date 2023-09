Huachipato evalúa posible cierre por crítica situación económica

El gerente general de la empresa Huachipato, César Garrido, dijo que se evalúa un posible cierre si es que no se toman medidas para mejorar la situación económica de la siderúrgica.

La empresa, que se dedica a la fabricación y elaboración de acero, se encuentra en riesgo de continuidad por la importación de acero chino.

Garrido indicó que "hemos iniciado algunas acciones con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía buscando salvaguardas o instrumentos que nos permitan de alguna forma tener protección".

"Sin embargo, sabemos también que esto va a tomar un tiempo y la situación de la compañía es muy crítica y por ende nos obliga a buscar otras alternativas que puedan llegar mucho más rápido para poder tomar una decisión acelerada, dado que la situación es muy compleja para la compañía", agregó.

Garrido dijo que "nosotros ya procedimos a ajustarnos en tema de dotaciones, es lamentable pero no nos quedó más alternativa. Por ahora no vislumbramos más acciones al respecto, pero no podemos descartar el cierre definitivo de la compañía. La situación es crítica y está en evaluación permanente".

Una de estas salvaguardas fue la presentación al gobierno central de una solicitud para que se aplique el impuesto "antidumping", que busca evitar la distorsión de precio generada por el ingreso de acero desde el extranjero a menor valor del que se puede cobrar por producirlo en nuestro país.

El Gobierno Regional del Biobío ya se comprometió a pagar los estudios en esta materia, con el fin de evaluar si es posible iniciar este cobro.