Ladrón que se grabó en tour delictual se libró de prisión: Fiscalía no presentó videos al juez

Uno de los casos más comentados en el Gran Concepción y Talcahuano en las últimas semanas ha sido la de un grupo de delincuentes que se jactó en redes sociales de haber realizado un verdadero tour delictual en la zona.

Ese mismo video ayudó para lograr la detención de uno ellos la semana pasada, quien quedó en prisión preventiva y, aunque se esperaba la misma suerte para el segundo aprehendido, ello no ocurrió.

Carabineros detuvo el fin de semana a quien se ve en las imágenes conduciendo el vehículo desde donde graban en el video publicado en redes sociales.

El hombre, de 25 años, tiene antecedentes por 24 delitos como receptación de vehículo robado, porte de elementos para cometer robos, robo frustrado, robo en lugar habitado y robo de vehículo motorizado.

Según indicó la Fiscalía, además de ese video también existen registros de cámaras de seguridad de las casas robadas donde se ve al hombre participando directamente de los delitos.

Sin embargo, esas imágenes no fueron presentadas en la audiencia de formalización, por lo que el tribunal desestimó la prisión preventiva y sólo otorgó el arresto domiciliario total.

Según constató el tribunal, "surgieron dudas de si la participación del imputado fue como autor o cómplice".

El caso, cuentan en los tribunales penquistas, causó la reprimenda del juez Felipe Norambuena al fiscal Mauricio Richards por no presentar la evidencia pese al tiempo transcurrido desde la formalización del primer detenido.

El magistrado explicó que "no se accedió a decretar la medida cautelar de prisión preventiva, teniendo como fundamento que varios días después de formalizado el primer coimputado, no se exhibió el contenido de las imágenes que darían cuenta de la participación del sujeto. Se requirió así y no fue cumplido".

Debido a ello, el tribunal acogió el argumento de la Defensoría Penal que planteó la falta de pruebas para apuntar a su participación directa en el robo.

Ante el arresto domiciliario impuesto, la Fiscalía apeló verbalmente, por lo que el hombre seguirá detenido en dependencias de Gendarmería hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción revise el caso este martes.