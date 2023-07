Padre denunció que cementerio de Concepción sepultó a su hija sin autorización

Una familia de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, denunció que una de sus gemelas fallecidos, de tan solo 8 días de vida, fue sepultada sin la autorización de sus padres.

El hecho ocurrió en el Cementerio Parque de la Costanera en Concepción, donde el padre de las pequeñas, Rodrigo Mellado, afirmó haber comprado un terreno para sepultar a su hija. Sin embargo, en el momento del entierro, estaba todo listo y habilitado para sepultarla en otro lugar, el cual ya había sido ofrecido anteriormente pero que el padre no quiso comprar.

Tras lo anterior, se les ofreció una solución a los padres, que era esperar para la reubicación, pero sin sepultar a su hija. Pero cuando ellos salieron del cementerio y posteriormente volvieron, su hija ya estaba enterrada, lo que acusan como un supuesto caso de inhumación ilegal.

"Cuando nosotros llegamos a sepultar a mi hija, nos encontramos con la brillante idea de que el terreno que nos habían ofrecido nunca fue. Mi hija estuvo más de una hora y media en la carroza porque yo no la quería sepultar ahí, no me quisieron dar solución", sostuvo Mellado.

"Los del parque lo único que me dijeron fue: 'Caballero, por favor, tiene que apurarse en enterrar a su hija acá porque no podemos esperar más'. Tuvimos que hacer la ceremonia ahí mismo donde ellos quisieron, porque no había otro lugar, pero con la condición de que llegó el administrador y nos dijo: 'dejemosla acá no más, le voy a dejar puesto un toldo, vamos a dejarla con flores y durante estos días le vamos a dar la solución para tratar de buscarle otra ubicación'", añadió.

Sin embargo, "nos acabamos hoy día de encontrar con la sorpresa, sin pedirnos nuestra autorización, que sepultaron a mi hija ilegalmente, sin nuestro consentimiento", cerró Mellado.

El recinto involucrado no quiso referirse al tema, mientras que la autoridad sanitaria, que es quien fiscaliza a los cementerios, indicó que en cuanto a la inhumación de este caso no existe ninguna ilegalidad debido a que se cumplió con la norma establecida en el país. Por lo tanto, la situación pasó a ser un conflicto entre privados porque hay una persona que reclama que compró otro espacio y no el que le entregaron.