Penco: Corte de agua debía terminar el sábado en la mañana, pero duró hasta hoy

Un corte de agua que estaba programado desde el viernes, a las 21:00 horas, hasta las 06:00 de la mañana del sábado, pero que se extendió hasta las primeras horas del domingo, generó indignación en vecinos de Penco, que alegan haber estado hasta 27 horas sin suministro.

"Estuvimos casi 24 horas sin agua, y durante el corte acá en el sector Mavidahue, no se supo y no se dio (alternativa). Salí a revisar al sector si es que habían puesto algún contenedor de agua para abastecer a los vecinos y no tengo ningún conocimiento de algún contenedor de agua", alegó la dirigenta vecinal Rosa Loyola.

Óscar Cariaga, del sector Villa 78 de Los Peumos, sostuvo que aún esta mañana había "sectores con problemas con presión de agua, que no pueden prender los calefont".

"Fue devastador el día de ayer, en la tarde noche, porque los vecinos no tenían agua. Acá debiera hablarse también de un tema compensatorio para los vecinos", advirtió Cariaga.

ESSBIO LAMENTÓ EVENTUALES INCONVENIENTES

La empresa sanitaria Essbio, que está a cargo del servicio, informó por medio de un comunicado que localizaron en el sector denominado Penco Chico los principales problemas de falta de presión de agua, pero, según sus reportes, el asunto ya fue solucionado.

"Junto con lamentar los inconvenientes que esto pudo haber generado a las personas que atendemos, la empresa implementó un plan de abastecimiento alternativo de agua potable a través de camiones aljibes y estanques. En cuanto al servicio de agua potable, éste se normalizó en su totalidad al final del día", asegura el mensaje.