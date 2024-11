Polanco se mantendrá con arresto domiciliario pese a ser sorprendido en un mall

Sebastián Polanco, imputado en la arista lencería del caso convenios, permanecerá con arresto domiciliario tras ser aprehendido incumpliendo su arresto domiciliario total en el Mall El Trébol, en la capital de la Región del Biobío.

Polanco se encontraba con la medida cautelar por ser acusado de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos vinculados con el traspaso irregular de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, que dirigía junto a su hermano Diego y Camila Polizzi –su expareja-, quienes cumplen la misma medida.

Con este contexto, testigos alertaron a la policía al reconocerlo mientras realizaba compras en el centro comercial. Por ello, fue aprehendido y trasladado a la Segunda Comisaría de Carabineros.

El Ministerio Público y los querellantes pidieron la prisión preventiva por incumplir el arresto domiciliario total. Sin embargo, la justicia dio cuenta de que los hechos descritos no eran de suficiente gravedad para cambiar la cautelar vigente del imputado.

"Estoy con necesidad económica"

A la salida de la comisaría, Polanco detalló que incumplió la medida porque estaba trabajando: "Lo que pasa es que tenía una oferta laboral y estoy con necesidad económica y necesito trabajar. Y eso fue un poco lo que me motivó, pero había pedido el permiso como cinco veces".

Al ser consultado si es que le dieron el mencionado permiso, el imputado respondió que "no, (porque) lo aplazaron para mañana".

"¿Sabes lo que me parece injusto? Que el administrador regional, el jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón, Rodrigo Martínez, toda la gente que rodea al gobernador esté trabajando en la consultora Tabancura. Eso me parece injusto porque ellos trabajan desde su casa", manifestó.

Sobre la situación de su expareja, Polanco señaló que "no voy a comentar lo que hace Camila Polizzi, es su problema. Pero yo por lo menos no puedo trabajar desde mi casa, no tengo los contactos que tiene el gobernador para darle trabajo a sus subalternos de confianza que están formalizados por fraude al fisco con delitos acreditados. Yo no tengo ningún delito acreditado".

De todas maneras, este viernes habrá una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares tanto de Polanco, y también de Camila Polizzi.

En ese sentido, y debido al paro nacional de Gendarmería, Polanco será controlado a través de una audiencia telemática.