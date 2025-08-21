Policía halló droga en poder de la mujer que sustrajo a su guagua desde hospital

La mujer que a inicios de esta semana sustrajo sin autorización y por la fuerza a su hija de 19 días de vida desde el Hospital San José de Coronel compareció este jueves en tribunales, pero su formalización se postergó hasta el día domingo.

La Fiscalía explicó que en su poder, al momento de la detención (ayer miércoles), se encontró droga, lo que abrió una línea investigativa adicional, que requiere la realización de nuevas diligencias.

#Cooperativa90 Drogadicta que se robó a su propia guagua desde el Hospital de Coronel hace dos días fue detenida en Pedro de la Paz: https://t.co/czG6HQLsh9 pic.twitter.com/hBgyV4Orm0 — Cooperativa (@Cooperativa) August 20, 2025

Por este motivo, durante la audiencia de control de detención realizada este jueves, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo por 72 horas, lo que fue concedido por el tribunal.

"Efectivamente hubo un hallazgo de droga, y por el delito eventual de tráfico es que se pidió la ampliación de la detención. Hay diversas diligencias que se están desarrollando, tanto por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) como por el OS9 de Carabineros", explicó la fiscal Carolina Somorrostro.

La imputada, de 23 años, será formalizada el domingo, probablemente, por desacato, sustracción de menor y tráfico de drogas, pero podría enfrentar incluso más cargos.