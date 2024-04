En vilo se encuentran los trabajadores de Huachipato debido a que la Comisión Antidistorsiones todavía ha dado a conocer su resolución respecto a la propuesta de la siderúrgica para subir los aranceles al acero de origen chino.

La Comisión sesionó durante la jornada de ayer y emitió una resolución, pero el ministro de Economía, Nicolás Grau, no dio a conocer el contenido de ésta, por lo que el presidente del sindicato N°1 de Trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, expresó que "si está el resultado, (sea) bueno, malo o regular, denlo a conocer para salir nosotros de esa situación que es caótica", ya que "se produce un caos al interior de la empresa, de la familia y en la región".

"Estamos expectantes sobre el particular", planteó el dirigente, pero el hecho que no se dé a conocer aún la resolución "genera mucha más incertidumbre y eso lo único que trae es una situación en que nuestros compañeros de trabajo van a estar intranquilos". "Esperamos que no suceda nada grave en todo este tiempo que, para nosotros, es innecesario", concluyó Medina.

